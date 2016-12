Vragenvuur Rotterdamse studenten voor minister Dijsselbloem

Studenten maken een foto met de minister Veel belangstelling voor de minister van Financiën De minister beantwoordt een vraag over de Belastingdienst

Ze mochten alles vragen en dat deden ze ook. Een zaal gevuld met studenten van de Hogeschool Rotterdam die hun kans pakten om de minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem een prangende vraag te stellen.

De Q&A met Dijsselbloem duurde maar liefst een uur en drie kwartier. Er kwamen veel onderwerpen aan de orde: de oververhitting van de Amsterdamse woningmarkt, de privileges van een minister, de vrijwillige vertrekregeling bij de belastingdienst, het doorrekenen van verkiezingsprogramma's, de plannen van Donald Trump, de kandidaat-lijsttrekkers voor de PvdA en Brexit.



Dijsselbloem verdedigde de afgelopen kabinetsperiode waarin tot pijnlijke maatregelen en bezuinigingen werd besloten. "We waren helaas gedwongen tot bezuinigingen, omdat we een enorme klap hebben gehad van die financiële crisis die eigenlijk van buiten kwam."



De minister zegt dat het kabinet beslissingen heeft genomen die echt onvermijdelijk waren. "Dat hebben we zo sociaal mogelijk gedaan. Of ik nou politicus ben of niet, ook een statisticus zou op dit moment zeggen: Nederland staat er beter voor."