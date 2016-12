Krajicek langer directeur tennistoernooi Ahoy

Richard Krajicek - Foto: Toussaint Kluiters (ANP)

Richard Krajicek blijft de komende jaren directeur van het ABN AMRO World Tennistoernooi in Ahoy. De voormalig toptennisser heeft zijn contract verlengd tot en met 2019.

''Ik denk dat ik een meerwaarde heb voor het toernooi. Dat voelt Ahoy en ABN AMRO ook, dus voor mij was het logisch en gelukkig voor de andere partijen ook. Ik probeer natuurlijk altijd een mooi deelnemersveld neer te zetten. Dat is eigenlijk de belangrijkste taak en voor de rest goed blijven lobbyen voor het toernooi'', aldus Krajicek tegenover RTV Rijnmond.



Ook voor de komende editie heeft de toernooidirecteur een sterk deelnemersveld vastgelegd. Zo staan er vanaf 13 tot en met 19 februari 2017 in Ahoy maar liefst vijf top-10 spelers op de deelnemerslijst, waaronder Rafael Nadal, Thomas Berdych en Marin Čilić.



De geboren Rotterdammer begon in 2004 in Ahoy als opvolger van Wim Buitendijk. Inmiddels is de voormalig toptennisser al twaalf jaar directeur van het tennistoernooi in Rotterdam. Krajicek had niet verwacht dat hij zo lang toernooidirecteur zou blijven. ''In het begin vond ik het echt zo zwaar en dingen liepen niet zoals ik eigenlijk wilde, ondanks dat het een succesvol toernooi was. Maar eigenlijk na het tweede jaar vond ik het zo leuk en begon ik te hopen dat ik dit voor een lange tijd zou mogen doen. Voorlopig komt dat uit, dus ik ben erg blij'', aldus Krajicek.



De 45-jarige Krajicek behaalde in zijn tenniscarrière veel successen. Zo bereikte hij in 1992 de halve finale van de Australian Open en een jaar later kwam de Nederlander tot de halve eindstrijd tijdens het Grand Slam-toernooi van Roland Garros. In 1996 won Krajicek Wimbledon. Dat was het grootste succes van de Nederlander in zijn tennisloopbaan.



Raonic

Krajicek is sinds afgelopen maandag ook de coach van toptennisser Milos Raonic. De Nederlander gaat zijn baan bij Ahoy combineren met het coachen van de Canadese nummer drie van de wereldranglijst. ''Het is één van de spelers die heel dichtbij me ligt qua spel. Ik heb eind vorig jaar al met hem gewerkt aan z'n aanvallende spel en z'n volleys en dat beviel goed'', aldus de toernooidirecteur.



Krajicek was vorig jaar tijdens het grasseizoen coach van de Zwitser Stan Wawrinka tijdens het toernooi van Wimbledon. Wawrinka neemt in februari ook deel aan het ABN AMRO-toernooi in Ahoy. Tijdens de Australian Open komend jaar zal Krajicek voor het eerst op de tribune zitten als coach van de Canadees.