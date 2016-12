Politie onderzoekt schietpartij Rotterdam-Zevenkamp

Een huis in de Dieze in Rotterdam werd geraakt door kogels

In de Dieze in Rotterdam-Zevenkamp is in de nacht van maandag op dinsdag meerdere keren geschoten. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, zegt de politie.

De schietpartij gebeurde rond 02.30 uur. Volgens een buurtbewoonster werd zeker vier keer geschoten. "Ik hoorde pang, pang, pang, pang", zegt de vrouw. "Toen ik keek, zag ik niks. Later was er allemaal politie."



Toen agenten kwamen was er niemand meer op straat. Wel lagen er kogelhulzen. Het is onduidelijk wat er vooraf is gegaan aan de schoten.



Huis geraakt

Een huis op de Dieze is geraakt door kogels. De politie is de woning binnengevallen, maar daar was niemand aanwezig.



Volgens buurtbewoners wonen "twee grote jongens en een moeder" op het adres. Ze zouden nooit problemen hebben veroorzaakt.



Er is nog niemand opgepakt.