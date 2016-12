RIVM: voetballen op kunstgras met rubberkorrels niet gevaarlijk

Sporten op kunstgrasvelden met rubberkorrels is ongevaarlijk. Dat bevestigt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdagochtend na onderzoek.

Het RIVM onderzocht de korrels van vermalen autobanden, omdat wetenschappers zeggen dat die stoffen bevatten die kankerverwekkend kunnen zijn. Dat leidde in het hele land tot veel onrust, omdat veel kunstgrasvelden bij voetbalclubs worden ingestrooid met de korrels.Uit analyses van het RIVM blijkt nu dat de ophef voorbarig is geweest. In de korrels zitten wel stoffen die kanker kunnen veroorzaken, maar die hoeveelheden zijn zo klein dat het risico op kanker 'verwaarloosbaar' is. Bovendien komen de stoffen nauwelijks vrij, omdat ze opgesloten zitten in het rubbergranulaat. Het RIVM onderzocht honderd kunstgrasvelden met korrels van vermalen autobanden.De onderzoekers vinden wel dat er betere gezondheidsnormen moeten komen. Nu verschillen de regels van land tot land en van product tot product. Betere regels moet zorgen over gezondheidsrisico's terugdringen.Bovendien voldoet het rubber nu aan de industriële norm. Die is een stuk minder streng dan de consumentennorm. Volgens die laatste is de hoeveelheid gevaarlijke stoffen nu hoger dan is toegestaan.De KNVB is blij met de conclusie van het RIVM. Toch blijft de voetbalbond alert, zegt een woordvoerder in reactie op het onderzoek.De onrust over de rubberkorrels ontstond na een uitzending van Zembla begin oktober. Onderzoekers zeiden daarin dat in Nederland 2000 kunstgrasvelden met rubberkorrels liggen, terwijl niet goed is onderzocht wat de risico's zijn voor spelers die in contact komen met de korrels.Een op de drie amateurvoetbalclubs heeft sindsdien besloten kunstgrasvelden niet meer te gebruiken. Ook in de regio Rijnmond lieten clubs de velden uit voorzorg links liggen.Onder meer Unitas en GJS in Gorinchem, XerxesDZB en DRL in Rotterdam en ZVV Pelikaan in Zwijndrecht besloten trainingen en wedstrijden niet meer door te laten gaan. De velden van Unitas en GJS zijn inmiddels ingestrooid met kurk Voorzitter Hans Kostense van ZVV Pelikaan uit Zwijndrecht zit naar eigen zeggen in een spagaat. "Het RIVM-onderzoek is 'halleluja', maar ik vind het wel heel stellig. Ik kom niet van het slechte gevoel af. We zitten net als veel andere clubs in een spagaat. We huren het kunstgrasveld van de gemeente, die moet beslissen wat er gaat gebeuren."