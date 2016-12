Rijnmonders vast voor auto-inbraak Bodegraven

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Een 22-jarige man uit Capelle aan den IJssel en een 23-jarige Rotterdammer zijn in de nacht van maandag op dinsdag opgepakt in Bodegraven. Ze hadden volgens de politie geprobeerd in te breken in een auto.

Een omstander zag rond 01.20 uur hoe de mannen een bestelbus probeerden open te breken. Agenten zagen het duo later in de omgeving rondlopen en hielden hen aan.



Onder de bestelbus werden spullen gevonden waarmee was geprobeerd in te breken. De politie heeft die in beslag genomen.