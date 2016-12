Bewoners 's-Gravendijkwal razend over opknappen Coolsingel

Bewoners van de 's-Gravendijkwal in Rotterdam zijn boos op de gemeente. Al jaren willen zij dat hun straat autoluw wordt, maar krijgen ze nul op het rekest. Er is volgens het stadsbestuur geen geld. Dat de Coolsingel nu wel voor miljoenen wordt opgeknapt, maakt de omwonenden razend.

De gemeenteraad stemde vorige week in met een grote metamorfose van de Coolsingel. Er komen onder meer een boulevard met terrassen, fietspaden en er is minder ruimte voor auto's. Verkeer dat wordt geweerd moet onder meer over de 's-Gravendijkwal worden geleid. De kosten komen uit op 60 miljoen euro."Ze knappen de voordeur op, terwijl ze niet in staat zijn om een echt probleem op te lossen", zegt Jeanne Hoogenboom namens de bewoners. "Het is teleurstellend en ongelofelijk dat een raad dit nog durft. Schaamteloos."Het autoverkeer op de 's-Gravendijkwal is omwonenden al jaren een doorn in het oog. Er rijden dagelijks duizenden voertuigen door de tunneltraverse. Hun "prettige wijk wordt daardoor verscheurd door een verkeersriool", zegt Steven Somsen van de bewonersvereniging.Omwonenden kregen in de loop der jaren tot twee keer toe harde toezeggingen van de gemeente dat de 's-Gravendijkwal een overkapping zou krijgen om onder meer geluidsoverlast tegen te gaan. Beide keren werden de beloften niet ingelost, omdat er te weinig geld was. En nu blijkt er wel geld te zijn voor de Coolsingel.Bewoners hopen voet tussen de deur te krijgen nu de Maastunnel vanaf komende zomer twee jaar dichtgaat voor onderhoud. "Veel verkeer zal dan een andere route kiezen waardoor het hier rustiger wordt", zegt bewoner Adriaan Korthuis. "Wij gaan in die twee jaar ervoor zorgen dat het verkeer dat weg is, ook weg blijft."Wethouder Pex Langenberg vindt het vervelend dat bewoners van de 's-Gravendijkwal zich gepasseerd voelen. Hij is dan ook van plan om de straat net als de Coolsingel aan te pakken. Overkappen kost echter 300 miljoen euro."Door de openstelling van de A4 rijden er al duizenden auto's minder. We pleiten daarom ook hard voor een westelijke stadsbrug", aldus Langenberg.De wethouder verwijst daarmee naar plannen om een brug aan te leggen tussen Schiemond in Delfshaven en de Sluisjesdijk in Charlois. Dat zou ook voor verlichting moeten zorgen op de 's-Gravendijkwal.