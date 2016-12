COURAGE - Conny Janssen Danst

Zondag 25 december, eerste kerstdag, om 17.00 bij TV Rijnmond: de registratie van de balletvoorstelling COURAGE, een indrukwekkende voorstelling van Conny Janssen Danst in de Ferro Dome, de voormalige gashouder in het Rotterdamse Vierhavengebied.

“COURAGE gaat over de kracht van de verbeelding, de rijkdom aan fantasie zoals kinderen die nog hebben. Over het transformeren van het onbekende naar iets vertrouwds, waarbij een kale vlakte wordt omgetoverd tot leefbare grond.” – Conny Janssen



COURAGE is op 25 december om 17.00 uur (ieder uur herhaald) te zien bij TV Rijnmond.