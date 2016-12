Dierenvoedselbank voor hond en kat op R'dam-Zuid

Dankzij gulle supermarktklanten en de Dieremambulance Rotterdam-medewerkers vindt de nooddruftige hond en kat straks gewoon ook een voedselpakket onder kerstboom In hun fonkelnieuwe dieren-ambulancebolides gaan de goedertierende gelegenheids- dierenvoedselbank-ambulanciers op zoek naar behoeftige baas en zijn of haar hond en/of kat Iedere Dierenambulance-Rotterdam besteller komt in aanmerking voor het kerstnood-voedselpakket strijk en zet. Voorlopig ligt er voldoende opgetast aan de Carthesiusstraat

Vanuit een provisorisch ingerichte dierenvoedselbank rijden medewerkers van de dierenambulance in Rotterdam vanaf hun locatie aan de Carthesiustraat sinds zojuist honderden voerpakketten voor de nooddruftige hond en kat in Noord en Zuid uit.

Na een inzamelingsoproep doneerden tientallen Jumbo-supermarktklanten op het Spinozaweg-vergaringspunt in grote bakken en tonnen allerhande honden- en kattenbrokzakken maar ook de nodige patés.



Vanwege het doorslaand succes wordt een Rotterdambreed getrokken of zelfs landelijke inzamelingsactie voor rond hoogtij- en feestdagen niet uitgesloten.



Door allerhande logistiek-lastige en de heersende vogelgriep-omstandigheden ligt er voor de knaag- en gevleugelde dierenvrienden vooralsnog niet iets in het verschiet.



Met Dierenambulance Rotterdam-woordvoerder Peet van Baarlen neemt Jack Kerklaan vlak voor het instappen even het nodige plompverloors door.....