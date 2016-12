Kunsthal Rotterdam in trek door fotomodellen

Foto: archief

De Kunsthal in Rotterdam denkt dit jaar meer bezoekers te trekken dan vorig jaar. Waarschijnlijk staat de teller eind deze maand op 215.000 bezoekers. Dat zijn er 7,5 procent meer dan in 2015.

De Kunsthal is vooral in trek door populaire tentoonstellingen die verschillende doelgroepen trekken, denkt directeur Emily Ansenk. Vooral de expositie over modefotograaf Peter Lindbergh was een succes.



"Een mijlpaal voor de Kunsthal is het ontwikkelen en verkopen van de eigen, reizende productie ‘Peter Lindbergh. A Different Vision on Fashion Photography’. Het is mooi om te zien hoe dit ook internationaal bijdraagt aan het Kunsthal-merk", aldus Ansenk.



Andere tentoonstellingen die het goed deden waren een expositie over de Spaanse kunstenaar Botero en de doe-het-zelftentoonstelling All you can Art. Verder deed de Kunsthal mee aan het zomercarnaval en het Internationaal Filmfestival Rotterdam.