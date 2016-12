'Burgemeester moet minder hard optreden tegen Dordtse cafés'

Café Scheffers in Dordrecht

Burgemeester Arno Brok moet minder hard optreden tegen Dordtse horecazaken waar iets misgaat. Dat vindt coalitiepartij Beter voor Dordt. Aanleiding is dat Brok afgelopen zaterdag het populaire café Scheffers voor twee weken heeft gesloten nadat daar een vecht- en steekpartij is gebeurd.

Brok trad al keihard op tegen coffeeshops en theehuizen, maar pakte dit jaar ook zes cafés aan. Dat gebeurde na vechtpartijen, illegaal gokken, drugshandel en zelfs het aantreffen van drugs bij één klant. In het laatste geval beperkte Brok zich tot een waarschuwing.



Een paar cafés moeten langer dan een maand dicht en verliezen daardoor automatisch hun drank- en horecavergunning voor minimaal vijf jaar.



Doorslaan

Beter voor Dordt vindt dit een wel erg zware straf. Als het aan de partij ligt, mag een eerste sluiting maximaal vier weken duren. De partij dient dinsdag een motie in tijdens de gemeenteraadsvergadering.



In de motie roept Beter voor Dordt op te onderzoeken of het zogeheten horecahandhavingsbeleid kan worden aangepast. Ook andere partijen vinden dat Brok met zijn beleid doorslaat.



Beter voor Dordt vindt dat de harde aanpak van de horeca ook "op gespannen voet staat met de uitgangspunten van een levendige binnenstad en een gunstig vestigingsklimaat voor horecaondernemers".



Gesprek

De burgemeester laat via zijn woordvoerder weten dat hij uitvoert wat de gemeenteraad zelf heeft vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ook past het in zijn beleid om verwevenheid tussen 'onder- en bovenwereld' in Dordrecht harder aan te pakken.



Naar aanleiding van de onrust bij kroegbazen, klanten en politici gaat Brok in januari praten met Koninklijke Horeca Nederland en enkele vertegenwoordigers van de Dordtse horeca.