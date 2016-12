Achtervolging eindigt in Spijkenisse

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Agenten hebben dinsdagochtend vier mannen aangehouden na een achtervolging. Die begon bij een autobedrijf in Hellevoetsluis en eindigde in Spijkenisse.

De politie kreeg dinsdagmorgen een melding over de verdachte situatie bij het autobedrijf aan de Ampèreweg. Een omstander zag twee auto's met hoge snelheid wegrijden.



Volgens de politie had een groep van ongeveer zes mannen geprobeerd iets te stelen. Onduidelijk is wat ze wilden meenemen.



De politie ging de auto's achterna. Daarbij werd ook de politiehelikopter ingezet. De achtervolging eindigde op twee plaatsen in Spijkenisse.



Eén auto kwam tot stilstand in de bosjes naast de Akkersweg in de wijk De Akkers. Eén inzittende werd aangehouden in de auto.



De andere wagen eindigde op de Hongerlandsedijk bij de Oude Maas nadat de bestuurder tegen meerdere auto's was gereden.



De politie heeft uiteindelijk in de omgeving van beide vindplaatsen nog drie mannen aangehouden.



De helikopter hing aan het eind van de ochtend nog boven het industrieterrein in Hellevoetsluis vanwege politieonderzoek.



De auto's zijn voor verder onderzoek afgevoerd door de recherche.