Vrachtwagen met buizen gekanteld in de Botlek

Op de Quebecstraat in de Botlek is dinsdagochtend een vrachtwagen met buizen gekanteld. De bedrijven aan de Quebecstraat waren hierdoor tijdelijk niet bereikbaar.

Volgens Rijkswaterstaat is de bestuurder van de vrachtwagen ongedeerd. De brandweer is ter plaatse geweest om te controleren of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Dit bleek na metingen niet het geval.De vrachtwagen staat inmiddels weer op zijn wielen. De lading wordt dinsdagmiddag overgeladen in een andere vrachtwagen.