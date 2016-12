'Ik kwam net van die kerstmarkt af en hoorde ineens allemaal sirenes'

Rotterdam The Hague Airport (archieffoto) De Duitse vlag hangt dinsdag halfstok in Rotterdam

Over de hele wereld is dinsdag geschokt gereageerd op de aanslag in Berlijn. Op het stadhuis in Rotterdam hangt de Duitse vlag halfstok. Ook op Rotterdam The Hague Airport zijn reizigers die aankomen uit de Duitse hoofdstad geschokt als ze uit het vliegtuig stappen.

De vlucht uit Berlijn van 10.35 uur landt een dag na de aanslag vroeger dan verwacht op Rotterdam The Hague Airport. Een vader staat te wachten op zijn dochter. "Ik schrok me rot gisteren en belde gelijk mijn dochter die in Berlijn woont, maar ze nam eerst niet op. Later stuurde ze me een berichtje dat ze veilig was."



Twaalf doden

Berlijn werd maandagavond opgeschrikt door een aanslag. Een man reed rond 20.00 uur met een vrachtwagen in op het publiek van een kerstmarkt. De aanslag eiste twaalf levens. 48 mensen zijn gewond geraakt, van wie achttien er ernstig aan toe zijn. Een 23-jarige Pakistaan zit vast, maar is mogelijk niet de dader, meldt de Duitse politie.



De dochter van de man op Rotterdam Airport wilde vlak voor de aanslag naar de kerstmarkt gaan, maar omdat haar tien weken oude dochtertje nog lag te slapen, stelde ze het uit. "Ik wilde zo graag naar de markt, maar wilde haar niet wakker maken. Ik had al een metrokaartje gekocht en toen belde mijn neef met het nieuws over de aanslag. Gelukkig ben ik niet gegaan."



Sirenes

Een andere Nederlandse passagier was een half uur voor de aanslag wel op de bewuste kerstmarkt. "Ik was net om de hoek gaan eten en hoorde ineens allemaal sirenes. In het restaurant werd de televisie aangezet en hoorden we al snel wat er aan de hand was. Ik durfde niet te gaan kijken."



Een ander was twee dagen ervoor op dezelfde kerstmarkt: "Het was er verschrikkelijk druk, maar gezellig. Onvoorstelbaar dat iemand zoiets doet."