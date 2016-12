'Concerten Toppers ook technisch over de top'

Rotterdam Ahoy is komende dagen volledig omgetoverd tot 'Topperdam'. Gerard Joling, Jeroen van der Boom en René Froger staan vanaf dinsdag vijf dagen lang in de evenementenhal voor de kersteditie van Toppers in Concert. "Alles is uit de kast gehaald om er een super show van te maken", vertelt Jaap Bouma, technisch producent bij de Toppers.

Volgens de organisatie is het een 'technisch wonder' dat Ahoy binnen 48 uur is verbouwd van een concertzaal voor Nick en Simon tot de Toppers Christmas Party . "Zo vliegen de heren al zingend met een complete arrenslee door de lucht van de ene kant van de zaal naar de ander kant", zegt Annejorrie Hegge, uitvoerend producent.Toppers vieren komende dagen hun 12,5-jarige jubileum. Het is de eerste keer dat het gelegenheidstrio in Rotterdam de traditionele concerten geeft. Voorheen traden de mannen altijd op in een stijf uitverkochte Amsterdam ArenA."Rotterdam heeft wat ons betreft echt de voorkeur, want Ahoy is gebouwd voor muziekspektakels en de ArenA niet", verklapt Hegge. Zo moeten in Amsterdam de ruimtes voor de grime en kleedkamers iedere keer opnieuw worden gebouwd. In Ahoy zijn deze ruimtes standaard aanwezig.De kersteditie van Toppers in Concert is volledig uitverkocht. Er zijn meerdere gastoptredens van onder anderen Lee Towers, André Hazes Jr. en O'G3NE.