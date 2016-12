Terreurverdachte Rotterdam nog maanden vast

De kalasjnikov die werd gevonden bij Jaouad A.

De terreurverdachte die twee weken geleden werd opgepakt in de Van Speykstraat in Rotterdam-West, blijft zeker twee maanden langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam dinsdag laten weten.





In het huis van A. werd



Ook lagen er twee volle magazijnen en vier dozen met zeer explosief materiaal. De 30-jarige Jaouad A. werd opgepakt na een tip van de AIVD. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. Wat het doelwit zou zijn, is nog steeds niet bekend.In het huis van A. werd begin december een kalasjnikov en een schilderij met een IS-vlag gevonden.Ook lagen er twee volle magazijnen en vier dozen met zeer explosief materiaal.