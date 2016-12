De Koning stuurt Teijsse weg bij Go Ahead Eagles

Kenny Teijsse in het shirt van Sparta

Oud-Spartaan Kenny Teijsse is door de Rotterdamse trainer Hans de Koning dinsdag uit de selectie van Go Ahead Eagles gezet. De 24-jarige verdediger had afgelopen zondag voor de uitwedstrijd tegen FC Groningen (1-1) een woordenwisseling met de coach van de club uit Deventer.

Teijsse, die in het seizoen 2014/2015 uitkwam voor Sparta, weigerde na de woordenwisseling met zijn trainer plaats te nemen op de tribune. Daarnaast besloot Teijsse naar huis te gaan met de trein in plaats van met de selectie in de bus. Hij moet eerst zijn excuses aanbieden aan coach De Koning om terug te keren in de selectie van de hekkensluiter van de eredivisie.



Teijsse speelde dit seizoen pas twee keer negentig minuten mee bij Go Ahead Eagles. Dat was tegen NEC en Ajax. Verder moet de verdediger het met name doen met invalbeurten.