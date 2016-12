'Aannemers ervaren tekort aan vakmensen'

Nederland telt een tekort aan gekwalificeerd personeel op de bouwplaats. Uit onderzoek in opdracht van Aannemersfederatie Nederland (AFNL) blijkt het vinden van vakmensen een van de grootste problemen waar mkb-aannemers momenteel tegenaan lopen.

Aannemers zijn over het algemeen positief over de omzetverwachting en het te realiseren bedrijfsresultaat. De werkvoorraad verbetert en de prijsdruk lijkt te stabiliseren. Doordat de markt aantrekt, neemt ook de vraag naar personeel weer iets toe. Naast het vinden van goed opgeleide mensen met vakkennis wordt het inhuren van vakkrachten als een groot probleem ervaren.De AFNL blijft zich grote zorgen maken over de verhouding tussen vast personeel en tijdelijk personeel bij bedrijven. Volgens de federatie zetten risico’s van de Wet Werk en Zekerheid en de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar al geruime tijd een rem op het in dienst nemen van vaste medewerkers. De federatie vindt dat het huidige kabinet de ,,belemmerende arbeidsmarktwetgeving" nog zou moeten aanpakken.