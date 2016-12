Supers voorzien fors hogere kerstomzet

De kerstverkopen in de supermarkt komen dit jaar naar verwachting fors hoger uit dan vorig jaar. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) rekent op een kerstomzet van 825 miljoen euro. Vorig jaar ging het volgens de koepelorganisatie in de supermarktbranche nog om 750 miljoen euro.

De prognose betreft de omzet van de volle week voor kerst. Tijdens deze dagen liggen de opbrengsten veel hoger dan in een normale week, omdat Nederlanders massaal eten en andere zaken inslaan voor de kerst. De normale weekomzet van de supers bedraagt gemiddeld 685 miljoen euro. Toch voorziet het CBL geen record wat betreft de kerstomzet. In 2012 werd al eens 832 miljoen euro omgezet in de week voor kerst.De absolute topdrukte in de supers wordt zaterdag verwacht. Dan is het volgens het CBL waarschijnlijk de drukste dag. Veel supermarkten zijn ook op eerste en tweede kerstdag open.Bij het aantrekken van de kerstverkopen speelt mogelijk een rol dat Nederlanders hun kerstdiner vaker zelf maken. Dat laatste is althans de conclusie van een peiling onder achthonderd Nederlanders in opdracht van levensmiddelenproducent Nestlé. Uit de studie blijkt verder dat vooral rollade dit jaar veel op het menu staat, gevolgd door kip en zalm. Vorig jaar ging de voorkeur nog uit naar wild. Net als andere jaren is ook fonduen en gourmetten weer erg populair.