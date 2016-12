'Effect slimme meter makkelijk te versterken'

Het effect van de 'slimme meter' om energie te besparen kan makkelijk worden versterkt door gebruikers regelmatig een mailtje te sturen over hun elektriciteitsverbruik. Dat is de conclusie van een onderzoek door de Rotterdamse woningcorporatie Woonstad in samenwerking met onder meer de Nederlandse Energie Maatschappij (NLE).





Uit de nieuwe studie blijkt echter dat mensen energiezuiniger gedrag vertonen wanneer ze als aanvulling op het slimme overzicht van hun energieverbruik ook geregeld geprikkeld worden met meldingen en besparingstips. Dan wordt gemiddeld 3 tot 6 procent op de elektriciteitsrekening bespaard.



Vorig jaar besloot de overheid dat alle woningen een slimme energiemeter krijgen. Inmiddels is deze bij ruim een kwart van de 7 miljoen Nederlandse huishoudens geïnstalleerd.







