Beurs Amsterdam licht omhoog

De aandelenbeurs in Amsterdam ging dinsdag verder omhoog in de laatste volledige handelsweek van 2016. Veel richtinggevend nieuws is er niet, maar Europese beleggers blijven opgewekt en laten zich niet intimideren door de terreuraanslagen in Duitsland en Turkije.

De AEX-index in Amsterdam stond richting het middaguur 0,3 procent hoger op 481,87 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 680,64 punten. De hoofdindices in Parijs en Frankfurt klommen tot 0,3 procent, maar Londen daalde een fractie.De hoofdindex werd aangevoerd door biotechnoloog Galapagos die een koerswinst boekte van 1,4 procent. ArcelorMittal en AkzoNobel waren de grootste dalers met een min van 0,7 procent.Beursbedrijf Euronext steeg 3,2 procent bij de kleinere fondsen. Euronext voert exclusieve gesprekken met branchegenoot London Stock Exchange (LSE) voor de overname van afhandelingsbedrijf LCH.Clearnet. LSE wil fuseren met Deutsche Börse. Om bezwaren van toezichthouders weg te nemen, zijn de bedrijven bereid concessies te doen en onderdelen af te stoten.Vastned ging 0,9 procent vooruit. Het vastgoedfonds heeft voor 34 miljoen euro een drietal winkelpanden op A-locaties in Madrid en Parijs gekocht. Daarnaast wist het voor 11,3 miljoen euro zijn Portugese bezittingen te verkopen.Lloyds Banking Group klom 1,8 procent in Londen. De bank neemt voor 2,4 miljard dollar de Britse creditcardactiviteiten van Bank of America over.Deutsche Bank won 2 procent in Frankfurt. Volgens ingewijden kan de grootste bank van Duitsland deze week een definitieve schikking treffen over misstanden bij de verkoop van hypotheken. Amerikaanse autoriteiten stelden eerder dit jaar een boete van 14 miljard dollar voor om verdere vervolging af te kopen. Deutsche Bank wees die schikking af en liet weten op een veel lagere boete te rekenen.De euro was 1,0386 dollar waard, tegen 1,0447 dollar bij het Europese slot op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie won 0,2 procent tot 52,20 dollar en Brent steeg 0,5 procent in prijs tot 55,21 dollar per vat.