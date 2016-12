Feyenoord 2 sluit jaar af met nederlaag

Feyenoord

Feyenoord 2 heeft dinsdag de derde en laatste poulewedstrijd in de Premier League International Cup verloren. In Engeland gingen de Rotterdammers met 3-0 onderuit tegen de beloften van het Kroatische Dynamo Zagreb.

Op het trainingscomplex van Chelsea keken de Rotterdammers al bij rust tegen een 2-0 achterstand aan. Met onder meer Warner Hahn, Bart Nieuwkoop en Lucas Woudenberg in de basis kon Feyenoord ook in de tweede helft geen vuist maken. De Kroaten kwamen na de rust nog wel één keer tot scoren. De wedstrijd tegen Dynamo Zagreb was het laatste duel voor de ploeg van trainer Roy Makaay dit kalenderjaar.



Ondanks het verlies konden de Rotterdammers zich niet meer kwalificeren voor de knock-outfase van het toernooi. De eerdere twee wedstrijden in de Premier League International Cup wist Jong Feyenoord ook niet te winnen. Zo verloren de Rotterdammers in oktober met 2-0 van Swansea City en waren de beloften van Chelsea in november met 2-1 te sterk voor de formatie van trainer Roy Makaay. Met drie nederlagen eindigt Feyenoord laatste en puntloos in de poule.



Opstelling Feyenoord 2

Hahn, Nieuwkoop, Dammers, Knoester, Woudenberg; Hamer, Sinteur, Smulder, El Hankouri, Vente en Hansson