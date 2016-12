'Groei zakelijke dienstverlening houdt aan'

Zakelijke dienstverleners kunnen positief vooruitkijken naar het nieuwe jaar. Volgens het Economisch Bureau van ING zal de sector net als dit jaar ook in 2017 meer werk krijgen. Daarbij rekent ING op een volumegroei van 3 procent.

De zakelijke dienstverlening is volgens de bank in 2016 na de bouw de best presterende sector. Wel nam het groeitempo gedurende het jaar wat af. Ook voor 2017 wordt een gematigdere groei voorzien dan dit jaar.ING rekent voor dat investeringen van bedrijven en overheden in 2017 minder snel toe zullen nemen en dat de economische activiteit in de verschillende sectoren minder hard groeit dan in 2016. Uitzenders behoren opnieuw tot de snelste groeiers in de sector. Daarnaast kunnen organisatieadviesbureaus en accountantskantoren positief vooruit kijken.