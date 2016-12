Brussel beticht Facebook van misleiding

De Europese Commissie beschuldigt Facebook ervan foutieve of misleidende informatie te hebben gegeven over de overname van WhatsApp. Dat gebeurde volgens EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) toen Brussel de aankoop in 2014 onderzocht.

Vestager heeft Facebook een zogeheten verklaring van bezwaar gestuurd. Het Amerikaanse internetbedrijf krijgt nu de gelegenheid voor 31 januari te reageren. Als de aantijgingen terecht blijken, kan Facebook een boete van maximaal 1 procent van de jaaromzet opgelegd krijgen.Facebook had gezegd dat het persoonlijke gegevens van gebruikers van beide diensten niet betrouwbaar automatisch kon samenvoegen. Maar in augustus van dit jaar kondigde Whatsapp aan telefoonnummers van gebruikers mogelijk te gaan linken aan hun Facebookaccount. Dit zou Facebook in staat stellen betere 'vriendsuggesties' te doen en relevantere advertenties te tonen.Brussel keurde de overname van 16 miljard dollar goed in oktober 2014, maar dat is dus mogelijk ,,doelbewust'' gebeurd op basis van verkeerde of misleidende gegevens. De technische mogelijkheid om gegevens te koppelen bestond toen ook al, is het voorlopige oordeel van de mededingingswaakhond.Bedrijven zijn verplicht accurate informatie te geven bij onderzoek naar overnames , aldus Vestager. ,,Die verplichting moeten ze serieus nemen.'' De goedkeuring van de overname blijft gehandhaafd.Facebook stelt in een reactie erop te vertrouwen ,,dat een volledige beoordeling van de feiten zal bevestigen dat Facebook te goeder trouw heeft gehandeld''. Het bedrijf zegt ,,steeds'' accurate informatie over de technische mogelijkheden te hebben gedeeld en belooft mee te werken met het onderzoek.Vestagers onderzoek staat los van privacybezwaren. De EU-werkgroep van privacywaakhonden, waaronder de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, maande Whatsapp in oktober voorlopig te stoppen met het delen van klantgegevens met Facebook vanwege de ,,grote onzekerheid'' bij gebruikers."