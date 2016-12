Bijna alle internetgebruikers surfen mobiel

Van alle internetgebruikers binnen de Europese Unie surft bijna 80 procent op het wereldwijde web via zijn mobiele telefoon. Nederland hoort met een percentage van 88 tot de Europese top van gebruikers van mobiel internet, zo blijkt uit cijfers van Europees statistiekbureau Eurostat.

In Spanje wordt gemiddeld het vaakst via mobiel internet gesurft. 93 procent van de Spanjaarden die online gingen in de afgelopen drie maanden deed dat via een mobiel apparaat. Nederland weet zich op plek twee vergezeld van Cyprus. Van alle inwoners van de EU tussen de 16 en 74 jaar maakt ruim 80 procent wel eens gebruik van internet.In bijna alle EU-lidstaten wordt internet het vaakst bezocht via een mobiel apparaat. Dat gold echter niet voor Tsjechië, Estland, Litouwen, Polen en Slowakije.