Piloten easyJet bekrachtigen cao-akkoord

De Nederlandse piloten van easyJet hebben hun eerste cao bekrachtigd. Bij de ledenraadpleging van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) zijn de afspraken die vorige maand met de Britse prijsvechter zijn overeengekomen vrijwel unaniem omarmd.

Nederlandse piloten van easyJet legden afgelopen zomer nog meerdere keren het werk neer in een poging betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. De cao gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2016 in en loopt tot 1 april 2019.VNV-voorzitter Steven Verhagen spreekt van een ,,zwaarbevochten resultaat''. ,,Het was een lange weg met veel hobbels maar het resultaat mag er zijn'', aldus Verhagen. ,,Op alle drie de kernpunten, namelijk doorbetaling bij ziekte, meer controle op het werkrooster en een beter pensioen, levert deze cao significante verbeteringen op voor de easyJet-vlieger.''