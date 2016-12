Duitse vlag halfstok op stadhuis Rotterdam

Foto: Mick Somers Foto: Mick Somers

Burgemeester Aboutaleb heeft een condoleancebrief gestuurd aan zijn collega in Berlijn na de aanslag op de kerstmarkt. Ook hangt de Duitse vlag halfstok op het Rotterdamse stadhuis.



''Een gastvrije plek van vrede en saamhorigheid – een kerstmarkt in Berlijn – is maandagavond wreed getroffen door een aanslag met een vrachtauto'', aldus de gemeente Rotterdam in een verklaring.



De gemeente wil niets zeggen of er extra veiligheidsmaatregelen genomen worden in Rotterdam, bijvoorbeeld bij het vuurwerk bij de Erasmusbrug op oudejaarsavond. Bij het Zomercarnaval stonden op de route vuilniswagens om de route af te schermen.



Doden en gewonden

Door de aanslag kwamen maandagavond twaalf mensen om het leven en raakten bijna vijftig mensen gewond. Een vermoedelijk gekaapte vrachtwagen reed in op het publiek.



De politie hield maandagavond een verdachte aan. Een getuige volgde de man na de aanslag en wees hem aan als verdachte. Dinsdag bleek dat de verdachte zelf ontkent. De politie liet hem in de loop van de dag vrij.



Ook Nederlanders bezochten de kerstmarkt in Berlijn. Sommige vlogen dinsdagochtend terug naar Rotterdam The Hague Airport.