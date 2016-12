Dennis Kolen & Jop Wijlacker zingen Simon & Garfunkel in Live uit Lloyd

Al meer dan vijftien jaar zijn ze bevriend en bewandelen ze diverse paden in de muziek, Simon and Garfunkel bracht ze eindelijk samen op een podium. Overdrachtelijk welteverstaan. Dennis Kolen en Jop Wijlacker trekken al een tijdje langs de Nederlandse theaters met hun tribute-show Sounds of Silence. Een muzikale voorstelling rond de songs van Paul & Art. Dinsdag hoor je ze in Live uit Lloyd en waarom de kritieken zo mooi zijn.

kerkconcert. Het duo speelt woensdagavond 21 december in thuisstad Rotterdam in de Hoflaankerk aan de Oudedijk. Daarna gaat de show verder in de theaters en lonkt zelfs het buitenland naar de gouden strotjes uit groot-010.



Zichzelf begeleidend op gitaar, mondharmonica en ukele brengen Dennis Kolen en Jop Wijlacker de bekende songs gelardeerd met verhalen over de oorsprong en het muzikale leven van Paul Simon en Art Garfunkel. En fraai duo over de Rijnmond-studiovloer waarbij de harmonische zang met hoofdletters staat geschreven.



