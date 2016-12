Nieuwe oliebollenkraam bij metrostation Schenkel na brand

De vaste klanten van de oliebollenkraam aan de Kralingseweg in Rotterdam kunnen opgelucht ademhalen. De kraam bij metrostation Schenkel brandde vorige week dinsdag volledig uit, maar inmiddels staat eigenaar Salo van Schaik met een andere kraam op dezelfde plek.

Binnen een paar minuten was de kraam vorige week totaal verwoest. Medewerker Björn was toen oliebollen aan het bakken."Ik heb gezegd: blijf van die oven af. Hij heeft schoongemaakt en we denken dat hij de thermostaat heeft geraakt. Dan zit er geen rem meer op: de oven is veel te heet geworden, waardoor de vlam in de pan kwam en in de afzuiger sloeg", zegt Van Schaik.Voordat de vlammen uit de wagen sloegen, wist Van Schaik nog de deksels op de pannen te gooien om zo het vuur in de olie te doven, maar het was eigenlijk al te laat. "We hebben de gasflessen afgesloten en zijn gauw de kar uit gegaan."De kraam van Van Schaik was niet verzekerd: "ik ben alleen verzekerd voor schade aan derden. Ik heb verder nog geen tijd gehad om verzekeringen uit te zoeken. Het belangrijkste nu was dat ik zo snel mogelijk weer open ging."De huidige kraam die bij metrostation Schenkel staat, heeft Van Schaik gehuurd. "Ik heb hele lieve ouders en die hebben me even geholpen financieel. Het belangrijkste is nu om heelhuids oud en nieuw door te komen. Ik heb er zin in en ben eigenlijk nog meer gemotiveerd dan ik al was. Daarna kijken we weer verder!"