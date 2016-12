Onbegrip en woede bij sluiting buurthuis De Larenkamp

Woede en onbegrip overheersen bij de sluiting van het wijkcentrum De Larenkamp in Rotterdam-Zuidwijk. "Ik ben zó laaiend", zegt een wijkbewoonster tijdens de laatste bingo-avond.

Het tv-programma 7 Minuten besteedt deze week aandacht aan het wel en wee van de buurtcentra in Rotterdam. De verslaggever registreerde de teleurstelling in De Larenkamp, maar ging ook langs bij De Branding in Crooswijk dat open mag blijven.



De bezoekers van De Larenkamp verwijten vooral de gemeente dat deze het wijkcentrum heeft laten verpauperen. Het stadhuis had geld genoeg, maar heeft het nooit in het gebouw gestoken waardoor de kwaliteit hard achteruit holde, zeggen de teleurgestelde bezoekers.



De Branding heeft zich omgevormd tot een Huis van de Wijk, zoals beheerder Ruud Verheul het noemt. Er komt een mengelmoes aan mensen van alle leeftijden naar het wijkcentrum in Crooswijk en dat houdt het levend.