Redder na razzia in Rotterdam

Redder Cornelis Looze Dankbetuiging

Cornelis Looze gaat in het najaar van 1944 vanuit Zwolle naar Rotterdam om de verjaardag van zijn schoonmoeder te vieren. Het noodlot slaat toe en Cor wordt opgepakt bij de razzia van 10 november. Eenmaal op transport naar Duitsland redt hij honderden levens.

Cornelis Adriaan de Looze, geboren in 1916, woont in Zierikzee en moet op 15 maart 1944, vanwege de bouw van de Atlantikwall, verhuizen naar Zwolle. In september 1944 reist Cor met zijn vrouw naar Rotterdam om de verjaardag van zijn schoonmoeder te vieren die in het Liskwartier woont.



De kinderen van Versteeg..

Daar hoort hij op Radio Oranje het codebericht“de kinderen van Versteeg moeten onder de wol…” en dat betekent dat op 17 september 30.000 personeelsleden van de NS het werk neerleggen. Operatie Market Garden is begonnen: de geallieerden doen een aanval op de bruggen over de Rijn en de Waal en willen zo Duitsland in trekken.



Razzia en rijnaken

Geen vervoer betekent dat ze niet naar Zwolle terug kunnen en logeren bij zijn schoonouders. Dan slaat het noodlot toe: de razzia van 10 november! Cor wordt opgepakt en moet op transport naar Duitsland.In Rijnaken, soms met wel 600 man tegelijk, gaat het richting Duitsland. Wanneer het schip ‘s nachts vastloopt en de situatie steeds gevaarlijker wordt roepen de Duitsers om hulp.Cor voer al voor de oorlog op een sleepboot en neemt het roer over. Een 28 jarige jongen uit Zeeland met een Rotterdamse aanpakkers mentaliteit.



Oorkonde

Hij heeft het schip en de mensen voor erger behoed. Na de oorlog krijgt hij een oorkonde van de medegevangenen:

“Alle op 11 november gevorderde mannen uit het Noorden van Rotterdam betuigen langs dezen weg hun dank aan den heer C.A. de Looze, onze Hollandschen stuurman.

Hij heeft in de nacht van 12 op 13 november het leven gered van ongeveer 500 mensen. Toen de Duitsers ons die nacht vervoerden ontstond er een stranding.

De Duitsers wisten niet meer hoe te handelen. Genoemde stuurman heeft in de chaos de leiding op zich genomen en een ramp voorkomen”.



In Duitsland wordt Cor ziek en krijgt een zg. Rückkehrschein een vergunning om naar huis te mogen.Helaas loopt Cor vlak na de oorlog een hersenbeschadiging op en kan zich weinig tot niets meer van het voorval herinneren. In 2001 is hij overleden.