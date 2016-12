Live uit Lloyd komende weken... en start 2017

Live uit Lloyd, iedere werkdag van 22 tot 23 uur op je radio!

Beste luisteraars en volgers van Live uit Lloyd. Eind oktober is bekend gemaakt dat vanwege de bezuinigingen bij de publieke regionale omroepen het programma Live uit Lloyd op de rol stond om per 1 januari 2017 te stoppen. Half december 2016 is bekend geworden dat die maatregel in ieder geval wordt uitgesteld tot 1 maart 2017. Er is dus nog hoop voor de toekomst van het live muziekplatform binnen RTV Rijnmond. We gaan ons best doen tot die tijd dagelijks mooie en kwalitatieve bands en acts te programmeren. Voor het laatste nieuws kun je Live uit Lloyd ook volgen via Facebook en uiteraard via Twitter. Heel veel luisterplezier en hopend op een nog lange toekomst van Live uit Lloyd! Blijf ons steunen in de overlevingsstrijd want wij willen veel langer doorgaan. - Namens het complete Live uit Lloyd-team, Ronald van Oudheusden