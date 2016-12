Het Kerst Boksgala

Voor de tweede keer wordt in het Rotterdamse Ahoy het Kerst Boksgala georganiseerd. In de piste van het kerstcircus komt vrijwel de hele Nederlandse top in actie met als grote publiekstrekker Nouchka Fontijn. Zij won in Rio de Janeiro nog een zilveren medaille op de Olympische Spelen.

Het Kerst Boksgala wordt uitgezonden in plaats van FC Rijnmond.