Van de Zandschulp ontvangt wildcard voor ABN AMRO-toernooi

Botic van de Zandschulp (Bron:Botic.nl)

Botic van de Zandschulp heeft dinsdag een wildcard gekregen voor het kwalificatietoernooi van het ABN AMRO World Tennistoernooi komend jaar in Rotterdam.

De nummer 404 van de wereldranglijst heeft zijn uitnodiging te danken aan zijn sterke optreden tijdens de Lotto NK Tennis. De tennisser uit Veenendaal werd afgelopen zondag in het Topsportcentrum verrassend Nederlands kampioen door Robin Haase te verslaan. Met een deelname aan de kwalificaties krijgt Van de Zandschulp de kans om zich in Ahoy te plaatsen voor het hoofdtoernooi. De Nederlander heeft daarvoor twee overwinningen nodig.



Het ABN AMRO World Tennis Tournament vindt plaats vanaf 13 t/m 19 februari 2017 in Ahoy Rotterdam. De kwalificaties worden op 11 en 12 februari gespeeld.