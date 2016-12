Dozen vol illegaal vuurwerk in Rotterdams rijtjeshuis

Het gevonden vuurwerk. Foto: politie

Agenten hebben op 6 december meer dan vijftig kilo vuurwerk uit een woning in Rotterdam-Delfshaven gehaald. Het ging om 2200 nitraten en en 300 stuks Sharks 3. Het levensgevaarlijke spul lag in een slaapkamer van een rijtjeshuis aan de Puntstraat.

De vondst is dinsdag pas door de politie bekendgemaakt.



Agenten hebben telefoons en een laptop in beslag genomen voor onderzoek. Dat leidde tot een tweede inval in Zoetermeer, waar zes keer zoveel vuurwerk werd gevonden.



Dinsdag is de verdachte voorgeleid. Zijn hechtenis is met een maand verlengd. Volgens de politie heeft de man zijn omgeving in groot gevaar gebracht door het vuurwerk in huis op te slaan.