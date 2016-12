Arrestatie voor overval op 92-jarige vrouw

De politie heeft een jongen uit Ooltgensplaat opgepakt voor de overval op een 92-jarige vrouw in de Marijkestraat. De 18-jarige meldde zich dinsdag zelf bij de politie.

Op 15 november vond een medewerker van de thuiszorg de vrouw liggend in haar woning. Ze was lichtgewond geraakt en zei te zijn overvallen. Het huis was flink overhoop gehaald en een geldbedrag was verdwenen.



De hoogbejaarde vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis. Inmiddels is zij opgeknapt en daarom weer thuis.