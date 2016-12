Rotterdam gaat kunstgraskorrels niet vervangen

De gemeente Rotterdam gaat kunstgrasvelden met rubbergranulaat niet vervangen. Wethouder Visser heeft vertrouwen in de conclusie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat de korrels niet kankerverwekkend zijn.

Voor tien nieuwe velden onderzoekt Rotterdam of een ander materiaal mogelijk is, maar de gemeente wil zeker weten of die alternatieven wel veilig zijn.Een paar maanden geleden stelden wetenschappers dat rubberen korrels stoffen bevatten die kankerverwekkend kunnen zijn. Dat leidde in het hele land tot veel onrust, omdat veel kunstgrasvelden bij voetbalclubs worden ingestrooid met de korrels.Uit analyses van het RIVM bleek dinsdag dat de ophef voorbarig is geweest. In de korrels zitten wel stoffen die kanker kunnen veroorzaken, maar die hoeveelheden zijn zo klein dat het risico op kanker 'verwaarloosbaar' is.Bovendien komen de stoffen nauwelijks vrij, omdat ze opgesloten zitten in het rubbergranulaat. Het RIVM onderzocht honderd kunstgrasvelden met korrels van vermalen autobanden.De KNVB stelde zich coulant op als wedstrijden werden afgelast als clubs op de velden weigerden te spelen. Volgens Jan Dirk van der Zee van de voetbalbond wordt de komende tijd bekeken of die opstelling na de conclusie van het RIVM van toepassing blijft:''We hebben natuurlijk allemaal scenario's uitgeplozen en dit zal een vraag zijn die na de winterstop gaat opspelen. We willen er nog even goed over nadenken of we in die coulancestand blijven staan en tot wanneer we die vol kunnen houden.''