Salarismedewerker transportbedrijf opgepakt voor miljoenenfraude

Een salarismedewerker van een transportbedrijf in de Botlek is opgepakt voor fraude. Hij zou in negen jaar tijd miljoenen euro's aan zichzelf hebben overgemaakt.

De 55-jarige man uit Hardinxveld-Giessendam gebruikte het geld om huizen en luxe auto's van te kopen. Ook maakte hij regelmatig reizen naar verre bestemmingen en nam hij allerlei mensen mee, voor wie hij de reis- en verblijfkosten betaalde.



De Hardinxvelder werd al op 14 november gearresteerd, zo is dinsdag door de politie bekendgemaakt. Aan de aanhouding ging uitvoerig onderzoek vooraf. Zo werden er op 12 september woningen van de man doorzocht op diverse plekken in Nederland. Bij de huiszoekingen zijn documenten en contant geld in beslag genomen.



De man zit vast en zijn werkgever heeft hem op staande voet ontslagen. Om welk bedrijf in de Botlek het gaat is niet bekend.