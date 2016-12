Rechtbank wil meer weten van Colombiaanse informant

De rechtbank in Rotterdam wil meer weten over de rol van een Colombiaanse informant, in de drugszaak rond douanier Gerrit G. Onlangs doken geheime opnames op, waarin de douanier praat met de Nederlander 'Paul' uit Colombia.

De rechtbank heeft justitie gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om 'Paul' naar Nederland te halen voor een verhoor. Justitie heeft erkend dat het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie meermalen contact heeft gehad met 'Paul' als informant.De politie betaalde zijn ticket naar Nederland en huurde een appartement aan de Wilhelminakade in Rotterdam. Zij wist ook dat 'Paul' met Gerrit G. ging praten en dat het gesprek werd opgenomen. Maar volgens justitie was dit op initiatief van de Nederlandse Colombiaan zelf en is hij inmiddels als 'onbetrouwbare informant' terzijde gezet.De rechter wil van het TCI weten welke afspraken er precies zijn gemaakt met 'Paul'. Volgens advocaat Jan-Hein Kuijpers werkt 'Paul' al jaren samen met de Nederlandse autoriteiten en worden geregeld drugstransporten bewust doorgelaten.Een van die transporten die bekend zou zijn geweest, was de import van 300 kg cocaïne uit Costa Rica. De partij drugs werd bij een containerscan in de Rotterdamse haven ontdekt. De rechtbank wil weten of dat het enige was, of dat er vooraf al enige informatie bestond over het transport.De rechtbank wil dat advocaat Kuijpers 'de informatie waarover hij zegt te beschikken overdraagt'. Het lijkt onhaalbaar om de man in Colombia zelf te horen, omdat een rechtshulpverzoek minstens een jaar gaat duren.In de opnames tussen 'Paul' en Gerrit G. is te horen dat de douanier met adviezen komt over nieuwe drugstransporten. Justitie besloot hem vervolgens weer in de cel te zetten. Volgens advocaat Kuijpers was Gerrit in de val gelokt en was hij duidelijk bang voor 'Paul', die namens een Colombiaans drugskartel zou spreken.Kuijpers had om zijn vrijlating gevraagd, maar dat wees de Rotterdamse rechter dinsdag af. Gerrit G. heeft erkend dat hij tegen betaling informatie wilde geven over de controle van drugstransporten. De rechtbank ziet daarin een bevestiging voor het gevaar van herhaling.Vorige maand was zestien jaar cel eëist tegen Gerrit G. Door deze nieuwe ontwikkelingen wordt de zaak tegen de douanier en drie medeverdachten in ieder geval tot half februari uitgesteld. Tussentijds worden nog wel een paar getuigen gehoord.