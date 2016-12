Snelle Vliet schrapt kerstmarktreis na aanslag

De laatste Duitse kerstmarktreis van het Alblasserdamse touringcarbedrijf Snelle Vliet gaat vrijdag niet door. De directie heeft dat dinsdagochtend besloten na de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn.

''We hebben van de passagiers alleen maar begrip ontvangen voor het feit dat we deze stap genomen hebben'', zei Ruud van der Marel van het bedrijf op Radio Rijnmond. ''Er waren mensen die er toch wel tegenop zagen.''



Zijn collega van Milot Reizen uit Rotterdam laat de laatste dagtocht van het seizoen naar Duitsland wel vertrekken. ''We hebben morgen nog een dagtocht naar Oberhausen en Essen en hebben nog geen annuleringen ontvangen'', aldus Cor Milot.



Hij is somber over de toekomst van sommige dagtochten. Na de aanslagen in Parijs en Brussel is er veel minder vraag naar dit soort stedentrips.



''Toen hadden we veel opzeggingen. We hebben helaas Brussel en Antwerpen uit ons programma geschrapt omdat mensen daar geen belangstelling meer voor tonen.''