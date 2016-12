Toekomst zwembad De Dubbel nog onduidelijk

De Dordtse gemeenteraad neemt voorlopig geen besluit over het zwembad De Dubbel. Het zwembad moet gerenoveerd worden of er moet een nieuw zwembad komen.

Wethouder Reynvaan kreeg veel vragen over het zwembad in de wijk Dubbeldam, veel meer dan verwacht. Ze gaat alle gevraagde details nu uitzoeken en de vragen beantwoorden.Reynvaan stelde voor om het zwembad voor een kleine 4 miljoen euro op te knappen , zodat het weer 15 jaar mee kan.Sommige andere partijen zien meer in nieuwbouw. Dat kost 7 miljoen euro, maar dan kan het zwembad weer 40 jaar mee.