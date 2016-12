NofaLab van geen kwaad bewust na inval justitie

De leiding van het Schiedamse bedrijf NofaLab ontkent dat er bij het laboratorium sprake is van fraude. De directie reageert voor het eerst op de inval vorige week op last van justitie en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Justitie verdenkt het bedrijf van fraude met analyse-certificaten. De inval in het bedrijf aan de Jan van Galenstraat in Schiedam was om bewijs te verzamelen."Wij waren compleet overdonderd door de inval", zegt Edwin van Twist, directeur van het bedrijf. "Er is een deel van ons archief in beslag genomen. We hebben het intern onderzocht en er is absoluut geen sprake van fraude, er is conform de regels gewerkt en er is niets mis met de certificaten."Volgens Van Twist heeft de inval in zijn bedrijf te maken met andere onderzoeken van justitie en de NVWA bij andere bedrijven: "Wij zijn een instelling die analyses verricht voor diverse markten. We denken dat de inval te maken heeft met een breder onderzoek, niet primair gericht op NofaLab."Volgens het Openbaar Ministerie richt het onderzoek zich juist volledig op NofaLab en is het geen afgeleide van een ander onderzoek.Intussen heeft NofaLab te maken met de gevolgen van de publiciteit rond de inval. Twee dagen na de huiszoeking besloot SecureFeed hangende het NVWA-onderzoek haar monsters bij een ander laboratorium onder te brengen. Securefeed houdt toezicht op de voedselveiligheid van diervoeders.Directeur Van Twist: "Als gevolg van de publiciteit hebben we daar hinder van. Een aantal klanten heeft hun opdrachten opgeschort maar voor de rest draait het gewoon door.''''We laten nu een extern onderzoek doen. Een onpartijdige derde partij zal een onafhankelijk rapport neerleggen waaruit blijkt dat wij conform alle regels en wetgeving werken."