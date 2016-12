Vlaardingen verruimt horecasluitingstijden

De horeca in Vlaardingen mag voortaan in de weekenden tot 04.00 uur openblijven. De proef met een verruiming van die openingstijden in Vlaardingen is een succes.





De nieuwe maatregel geldt niet alleen voor de zaterdagavond, maar ook voor de vrijdagavond.



De gemeente Vlaardingen laat weten dat via Vlaardingen.nl een vergunning is aan te vragen. Ook vergunningen voor een evenement zijn daar nu sneller te regelen.