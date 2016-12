Oud-wethouder Moti op kieslijst PvdA

Moti

De Rotterdamse oud-wethouder Richard Moti staat als nieuweling op de kieslijst van de Partij van de Arbeid voor de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar. Volgens RTL Nieuws staat hij op plek 15. Moti werkt nu voor de vakbond FNV.

Volgens RTL keren veel bekende PvdA-gezichten niet terug. Van de huidige 35 kamerleden staan er maar twaalf in de top 25. Lodewijk Asscher voert de lijst aan, gevolgd door kamervoorzitter Arib.



Gezien de peilingen is het nog maar de vraag of Moti voor een plek in de Tweede Kamer in aanmerking komt. De peilingen geven de PvdA tussen de 7 en 17 zetels