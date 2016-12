Taart voor 1600 eenzame ouderen op Goeree-Overflakkee

Op Goeree-Overflakkee zijn honderden mensen aan het taarten bakken geslagen om zo eenzame ouderen met de kerstdagen een hart onder de riem te steken.

''Het project 'Heel Goeree-Overflakkee bakt' doen we nu voor de derde keer op rij. Er zijn veel enthousiaste vrijwilligers die graag een taart bakken. Zo'n 1600 mensen zijn dit jaar blij gemaakt met een taart'', vertelt initiatiefnemer Jan van Gurp van Adviesgroep de Vogel in Ouddorp.



Nelly Tanis is een van de vrijwilligers die voor het derde opeenvolgende jaar een taart bakt voor eenzame ouderen:



''Ik heb een zwak voor ouderen, het geeft me dan ook een goed gevoel om iets te kunnen betekenen, al is het maar een taart bakken.''