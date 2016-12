Burgemeester Brok bereid om horecabeleid te herzien

Arno Brok

Burgemeester Brok heeft de gemeenteraad van Dordrecht dinsdagavond beloofd om zijn horecahandhavingsbeleid te evalueren en indien nodig te herzien. Diverse partijen vinden zijn beleid te streng en soms onduidelijk.

De burgemeester benadrukte dat hij slechts uitvoert wat de Dordtse gemeenteraad zelf van hem verlangt. "Maar ik ben altijd bereid om mijn beleid te evalueren. Sterker nog, dat doen we al om de twee jaar en dus kunnen we dat begin 2017 opnieuw doen."



De Dordtse raad was tevreden met die toezegging en trok ingediende moties weer in. Beter voor Dordt, SP en D66 wilden daarmee een minder streng en duidelijker beleid afdwingen. Dat willen ze nog steeds, maar daar wordt nu wat meer tijd voor uitgetrokken.



Keihard

Brok voert in Dordrecht al jaren een streng beleid, maar ziet dat zelf anders. "Ik doe echt niets anders dan burgemeesters in andere grote steden." Hij pakte de afgelopen jaren coffeeshops, theehuizen en 'foute' kroegen keihard aan. Daar oogstte hij veel lof mee.



De afgelopen tijd keerde de publieke opinie in Dordrecht zich tegen hem, omdat hij ook twee cafés met een goede reputatie aanpakte. "Ik kijk daar een beetje van op, ik kan toch moeilijk met twee maten gaan meten", zegt hij daarover.



Aansprakelijk

Eerst dreigde sluiting voor café Sebes. In de kroeg aan de Krispijnseweg zat een klant met drugs op zak, zo bleek bij een controle. "De eigenaar is aansprakelijk voor wat er in zijn zaak gebeurd", stelt Brok. "Maar natuurlijk weeg ik daarbij alle omstandigheden mee."



Uiteindelijk kwam Sebes er vanaf met een waarschuwing. Afgelopen weekend sloot Brok café Scheffers na een steekpartij. Brok: "Dat is een ernstig geweldsdelict. Na zoiets sluiten we altijd een zaak. Na onderzoek - zoals hier ook gebeurd is - kan ik besluiten dat men weer open mag."



Vechtersbazen

Café Scheffers moet de vechtersbazen een toegangsverbod tot het café opleggen. "Als dat vanavond geregeld wordt, mag het café morgen open", zegt de Dordtse burgemeester. Hij vindt zijn beleid zelf nog steeds goed, "maar het kan altijd beter."



Ook vindt hij het beleid niet onduidelijk. "Als een ondernemer echt alles doet om ellende in zijn zaak te voorkomen en ook nog eens goed optreedt als er onverhoopt toch iets gebeurt, dan heeft die van mij niks te vrezen."