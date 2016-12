Zuid Holland Korfbal Cup: KCC nu wel langs Valto

Zuid Holland Korfbal Cup

KCC/SO Natural heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Zuid Holland Korfbal Cup. De club uit Capelle aan den IJssel was in de achtste finale met 27-19 te sterk voor Valto uit De Lier. Vorig jaar schopte de Westlanders het nog verrassend tot de finale.

Onderweg naar de eindstrijd van vorig jaar won Valto onder meer verrassend van KCC in de halve finale. De hoofdklasser kreeg dinsdagavond in De Lier dus gelegenheid om revanche te nemen. De ploeg van Richard van Vloten had geen enkele moeite met Valto en plaatste zich vrij eenvoudig voor de volgende ronde.



Uitslagen

Overgangsklasser Die Haghe maakte het hoofdklasser Sporting Delta bijzonder lastig. Zeven minuten voor tijd had Die Haghe een 21-19 voorsprong, maar uiteindelijk trok de ploeg uit Dordrecht aan het langste eind: 21-27.



RWA had weinig in te brengen tegen PKC/SWKGroep: 31-20 en GKV/Enomics uit Gorinchem won met 22-18 van het Ridderkerkse KCR.



Programma

Woensdag staan VEO en HKV/Ons Eibernest tegenover elkaar en donderdag is KOAG - IJsselvogels het laatste duel in de achtste finales. Ook de twee beste verliezers plaatsen zich voor de kwartfinale.