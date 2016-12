Politiek springt in de bres voor douane Rotterdamse haven

De Tweede Kamer debatteert woensdag over de veiligheid in de Rotterdamse haven. De oppositie maakt zich zorgen over de douane, die steeds meer werk krijgt, terwijl het aantal medewerkers slinkt.

Het debat is aangevraagd door de SP. Volgens Kamerlid Nine Kooiman heeft de douane meer personeel nodig om de recordhoeveelheden cocaïne te onderscheppen die via de haven binnenkomen.Afgelopen weken werden meerdere drugsacties gehouden in de haven van Rotterdam. Daarbij werd volgens Kooiman 600 kilo coke onderschept en zijn twaalf mensen opgepakt."Criminelen worden steeds brutaler. De vangst is zo groot, dat het lijkt alsof ze zich onschendbaar voelen. De douane pakt het goed op, maar er is te weinig capaciteit om alles te vangen", verklaart Kooiman.De douane heeft momenteel nog zo'n 4200 werknemers. Dat zijn er een stuk minder dan tien jaar geleden. Veel medewerkers hebben de afgelopen jaren hun baan opgezegd vanwege een gunstige vertrekregeling.Douaniers hebben tegen Kooiman gezegd dat ze maar tien procent van de containers controleren die ze eigenlijk zouden moeten doen. Het Kamerlid zegt dat het probleem nu niet bij de bron kan worden aangepakt.Het kabinet wil camera's inzetten om meer drugscriminelen in de kraag te vatten, maar Kooiman denkt dat dat niet genoeg is. "Je moet camera's hebben en personeel laten rondrijden. Camera's vervangen het slimme speurwerk van de douane niet."Het SP-Kamerlid wil daarom dat douaniers onder meer de mogelijkheid krijgen om lege containers te controleren. Dat mag nu nog niet.Verder moeten ze meer bevoegdheden krijgen. Kooiman: "Douaniers mogen nu niet met zwaailichten achter boeven aan. Als dat wel mag, heb je alweer meer slimme slagkracht."Kooiman hoopt woensdag harde toezeggingen te krijgen van verantwoordelijk minister van financiën, Jeroen Dijsselbloem. "Het is al een goede eerste stap als we praten over wat ze op de werkvloer nodig hebben."De politiek is niet de enige die zich zorgen maakt over de situatie bij de douane. Het Havenbedrijf Rotterdam, Schiphol en transportbedrijven sloegen deze week alarm bij staatssecretaris Eric Wiebes Het Havenbedrijf gaat komende tijd voor 7 miljoen euro camera's ophangen om drugssmokkel tegen te gaan. Op risicoplekken komen honderden camera's extra. Het gaat bijvoorbeeld om terminals waar fruit en goederen uit Zuid-Amerika aankomen.