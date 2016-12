Baggeraars krijgen klus in Noord-Nederland

Boskalis

Baggeraars Van Oord uit Rotterdam en Boskalis uit Papendrecht hebben een nieuwe klus in het noorden van het land te pakken. Ze gaan een dijk in het IJsselmeer versterken.

Het gaat om de 25 kilometer lange Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Die beschermt grote delen van Noord-Nederland tegen hoogwater. De dijk is niet sterk genoeg meer en moet worden versterkt met zand en steen.



Met het werk is 90 miljoen euro gemoeid. De klus begint in 2017 en moet in 2020 klaar zijn.