Eerste vondelingenkamer in kinderziekenhuis

De stichting Beschermende Wieg uit Dordrecht heeft er een vondelingenkamer bij. De kamer zit sinds woensdag in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag. Het is de eerste keer dat een kamer wordt geopend in een speciaal kinderziekenhuis.

Moeders kunnen anoniem hun baby achterlaten in vondelingenkamers. Het te vondeling leggen van een kind is verboden in Nederland. Om vrouwen in nood te helpen kwam de Dordtse Barbara Muller op het idee van de vondelingenkamers.Stichting Beschermende Wieg opende eerder al kamers in onder meer Papendrecht, Rotterdam-Hoogvliet , Groningen en Zwolle.De vondelingenkamer in Zwolle was de eerste in een ziekenhuis. De kamer die nu in Den Haag is geopend, is de eerste in een gespecialiseerd kinderziekenhuis. De andere kamers zijn particuliere adressen.Afgelopen voorjaar liet een vrouw voor het eerst haar baby achter in een vondelingenkamer in Groningen. In september werd een tweede baby op deze manier te vondeling gelegd. Het is onbekend waar dat was vanwege privacyoverwegingen.