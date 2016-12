Sportschool Rotterdam stuurt rokers naar huis

Rokende klanten zijn niet welkom bij sportclub Premium Active Sports in Rotterdam-Noord. Van leden die toch roken wordt het lidmaatschapsgeld wel geïnd. Dat geld gaat naar het longfonds. "Als je echt fitter wilt worden, past roken daar niet bij", zegt eigenaar Michel Dekker.

"Ik verwacht commitment van mijn klanten. Roken past niet in mijn wereld", verklaart de sportschooleigenaar zijn strenge beleid. Hij heeft zelfs zijn vrouw van het roken af gekregen.



De klanten die aanwezig zijn in de sportschool boven het Van Maanenbad in Rotterdam-Bergpolder begrijpen het wel. "Ik vind het wel een gedurfd statement. Het is een levenswijze waar je voor kiest als je hier gaat sporten", zegt een van hen.



De klanten die niet willen stoppen met roken moeten uiteindelijk van de sportschool af. "De betalingen gaan gewoon door voor de afgesproken periode. Dat geld maken wij over naar het longfonds. Dus het komt hoe dan ook goed terecht", zegt Dekker.